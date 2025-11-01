Информация за цената за Jambo (J) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04595874 24-часов нисък $ 0.050948 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.910484 Най-ниска цена $ 0.04595874 Промяна на цената (1ч) +0.16% Промяна на цената (1д) +3.34% Промяна на цената (7д) -7.61%

Цената в реално време за Jambo (J) е$0.0476814. През последните 24 часа J се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04595874 до най-висока стойност $ 0.050948, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на J е $ 0.910484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04595874.

Що се отнася до краткосрочното представяне, J има промяна от +0.16% за последния час, +3.34% за 24 часа и -7.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jambo (J)

Пазарна капитализация $ 7.68M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.70M Циркулиращо предлагане 161.01M Общо предлагане 999,999,738.7773417

Текущата пазарна капитализация на Jambo е $ 7.68M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на J е 161.01M, като общото предлагане е 999999738.7773417. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.70M.