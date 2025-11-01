Информация за цената за Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.13% Промяна на цената (1д) -2.29% Промяна на цената (7д) -43.46% Промяна на цената (7д) -43.46%

Цената в реално време за Jakpot Games (JAKPOT) е--. През последните 24 часа JAKPOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JAKPOT е $ 0.00464997, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JAKPOT има промяна от -0.13% за последния час, -2.29% за 24 часа и -43.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна капитализация $ 69.91K$ 69.91K $ 69.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 69.91K$ 69.91K $ 69.91K Циркулиращо предлагане 987.47M 987.47M 987.47M Общо предлагане 987,473,773.308979 987,473,773.308979 987,473,773.308979

Текущата пазарна капитализация на Jakpot Games е $ 69.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JAKPOT е 987.47M, като общото предлагане е 987473773.308979. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 69.91K.