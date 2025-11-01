Информация за цената за Jake (JAKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 Най-ниска цена $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +8.79% Промяна на цената (7д) +8.79%

Цената в реално време за Jake (JAKE) е$0.000007. През последните 24 часа JAKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JAKE е $ 0.00002696, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000064.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JAKE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +8.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jake (JAKE)

Пазарна капитализация $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Циркулиращо предлагане 999.33M 999.33M 999.33M Общо предлагане 999,332,038.546447 999,332,038.546447 999,332,038.546447

Текущата пазарна капитализация на Jake е $ 7.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JAKE е 999.33M, като общото предлагане е 999332038.546447. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.00K.