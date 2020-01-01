Токеномика на JAK (JAK) Открийте ключова информация за JAK (JAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за JAK (JAK) Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Официален уебсайт: https://jak-coin.com Купете JAK сега!

Токеномика и анализ на цената за JAK (JAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JAK (JAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 199.76K $ 199.76K $ 199.76K Общо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Циркулиращо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 199.76K $ 199.76K $ 199.76K Рекорд за всички времена: $ 0.02818241 $ 0.02818241 $ 0.02818241 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0002008 $ 0.0002008 $ 0.0002008 Научете повече за цената на JAK (JAK)

Токеномика на JAK (JAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JAK (JAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JAK, разгледайте цената в реално време на токените JAK!

Прогноза за цената за JAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме JAK? Нашата страница за прогноза за цената JAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JAK сега!

