Токеномика на JailbreakMe (JAIL) Открийте ключова информация за JailbreakMe (JAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за JailbreakMe (JAIL) The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Официален уебсайт: https://jailbreakme.xyz/

Токеномика и анализ на цената за JailbreakMe (JAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JailbreakMe (JAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 142.97K $ 142.97K $ 142.97K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 142.97K $ 142.97K $ 142.97K Рекорд за всички времена: $ 0.02742421 $ 0.02742421 $ 0.02742421 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014295 $ 0.00014295 $ 0.00014295 Научете повече за цената на JailbreakMe (JAIL)

Токеномика на JailbreakMe (JAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JailbreakMe (JAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JAIL, разгледайте цената в реално време на токените JAIL!

Прогноза за цената за JAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме JAIL? Нашата страница за прогноза за цената JAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JAIL сега!

