Токеномика на Jackal Protocol (JKL) Открийте ключова информация за Jackal Protocol (JKL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jackal Protocol (JKL) Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Официален уебсайт: https://jackalprotocol.com/ Купете JKL сега!

Токеномика и анализ на цената за Jackal Protocol (JKL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jackal Protocol (JKL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Общо предлагане: $ 168.49M $ 168.49M $ 168.49M Циркулиращо предлагане: $ 119.39M $ 119.39M $ 119.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Рекорд за всички времена: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Текуща цена: $ 0.04012018 $ 0.04012018 $ 0.04012018 Научете повече за цената на Jackal Protocol (JKL)

Токеномика на Jackal Protocol (JKL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jackal Protocol (JKL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JKL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JKL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JKL, разгледайте цената в реално време на токените JKL!

Прогноза за цената за JKL Искате ли да знаете какъв път може да поеме JKL? Нашата страница за прогноза за цената JKL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JKL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!