Информация за цената за Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012827 $ 0.00012827 $ 0.00012827 24-часов нисък $ 0.0001504 $ 0.0001504 $ 0.0001504 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012827$ 0.00012827 $ 0.00012827 24-часов висок $ 0.0001504$ 0.0001504 $ 0.0001504 Рекорд за всички времена $ 0.00062833$ 0.00062833 $ 0.00062833 Най-ниска цена $ 0.0000446$ 0.0000446 $ 0.0000446 Промяна на цената (1ч) +1.77% Промяна на цената (1д) +7.30% Промяна на цената (7д) +50.20% Промяна на цената (7д) +50.20%

Цената в реално време за Jack Potts by Virtuals (JACK) е$0.00013866. През последните 24 часа JACK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012827 до най-висока стойност $ 0.0001504, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JACK е $ 0.00062833, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000446.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JACK има промяна от +1.77% за последния час, +7.30% за 24 часа и +50.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jack Potts by Virtuals (JACK)

Пазарна капитализация $ 79.96K$ 79.96K $ 79.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 138.66K$ 138.66K $ 138.66K Циркулиращо предлагане 576.65M 576.65M 576.65M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Jack Potts by Virtuals е $ 79.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JACK е 576.65M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 138.66K.