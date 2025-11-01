БорсаDEX+
Цената в реално време на Jack Potts by Virtuals днес е 0.00013866 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JACK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JACK в MEXC сега.

Повече за JACK

JACKценова информация

Какво представлява JACK

Бяла книга JACK

Официален уебсайт на JACK

Токеномика на JACK

JACK ценова прогноза

Jack Potts by Virtuals Лого

Jack Potts by Virtuals цена (JACK)

Не се намира в списъка

1 JACK към USD - цена в реално време:

$0.00013866
+7.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:17:56 (UTC+8)

Информация за цената за Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00012827
24-часов нисък
$ 0.0001504
24-часов висок

$ 0.00012827
$ 0.0001504
$ 0.00062833
$ 0.0000446
+1.77%

+7.30%

+50.20%

+50.20%

Цената в реално време за Jack Potts by Virtuals (JACK) е$0.00013866. През последните 24 часа JACK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012827 до най-висока стойност $ 0.0001504, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JACK е $ 0.00062833, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000446.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JACK има промяна от +1.77% за последния час, +7.30% за 24 часа и +50.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jack Potts by Virtuals (JACK)

$ 79.96K
--
$ 138.66K
576.65M
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Jack Potts by Virtuals е $ 79.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JACK е 576.65M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 138.66K.

История на цените за Jack Potts by Virtuals (JACK) USD

През днешния ден промяната в цената на Jack Potts by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Jack Potts by Virtuals към USD беше $ +0.0000380560.
През последните 60 дни промяната в цената на Jack Potts by Virtuals към USD беше $ -0.0000142542.
През последните 90 дни промяната в цената на Jack Potts by Virtuals към USD беше $ -0.00028663386063906434.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+7.30%
30 дни$ +0.0000380560+27.45%
60 дни$ -0.0000142542-10.27%
90 дни$ -0.00028663386063906434-67.39%

Какво е Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Jack Potts by Virtuals (JACK) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Jack Potts by Virtuals (USD)

Колко ще струва Jack Potts by Virtuals (JACK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Jack Potts by Virtuals (JACK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Jack Potts by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Jack Potts by Virtuals сега!

JACK към местни валути

Токеномика на Jack Potts by Virtuals (JACK)

Разбирането на токеномиката на Jack Potts by Virtuals (JACK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JACK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Jack Potts by Virtuals (JACK)

Колко струва Jack Potts by Virtuals (JACK) днес?
Цената в реално време на JACK в USD е 0.00013866 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JACK към USD?
Текущата цена на JACK към USD е $ 0.00013866. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Jack Potts by Virtuals?
Пазарната капитализация за JACK е $ 79.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JACK?
Циркулиращото предлагане на JACK е 576.65M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JACK?
JACK постигна ATH цена от 0.00062833 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JACK?
JACK достигна ATL цена от 0.0000446 USD.
Какъв е обемът на търговията на JACK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JACK е -- USD.
Ще се повиши ли JACK тази година?
JACK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JACK за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Jack Potts by Virtuals (JACK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

