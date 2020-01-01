Токеномика на J3FF by Virtuals (J3FF) Открийте ключова информация за J3FF by Virtuals (J3FF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за J3FF by Virtuals (J3FF) J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15512 Купете J3FF сега!

Токеномика и анализ на цената за J3FF by Virtuals (J3FF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за J3FF by Virtuals (J3FF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 327.12K $ 327.12K $ 327.12K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 327.12K $ 327.12K $ 327.12K Рекорд за всички времена: $ 0.01491712 $ 0.01491712 $ 0.01491712 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00029195 $ 0.00029195 $ 0.00029195 Текуща цена: $ 0.00032712 $ 0.00032712 $ 0.00032712 Научете повече за цената на J3FF by Virtuals (J3FF)

Токеномика на J3FF by Virtuals (J3FF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на J3FF by Virtuals (J3FF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой J3FF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой J3FF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на J3FF, разгледайте цената в реално време на токените J3FF!

