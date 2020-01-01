Токеномика на IXO (IXO) Открийте ключова информация за IXO (IXO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IXO (IXO) IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Официален уебсайт: https://www.ixo.world/ Бяла книга: https://www.ixo.world/white-paper Купете IXO сега!

Токеномика и анализ на цената за IXO (IXO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IXO (IXO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 534.23K $ 534.23K $ 534.23K Общо предлагане: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Циркулиращо предлагане: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 778.59K $ 778.59K $ 778.59K Рекорд за всички времена: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Текуща цена: $ 0.00616608 $ 0.00616608 $ 0.00616608 Научете повече за цената на IXO (IXO)

Токеномика на IXO (IXO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IXO (IXO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IXO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IXO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IXO, разгледайте цената в реално време на токените IXO!

Прогноза за цената за IXO Искате ли да знаете какъв път може да поеме IXO? Нашата страница за прогноза за цената IXO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IXO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!