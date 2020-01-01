Токеномика на ivault (IVT) Открийте ключова информация за ivault (IVT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ivault (IVT) The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Официален уебсайт: https://ivault.io Бяла книга: https://whitepaper.ivault.io Купете IVT сега!

Токеномика и анализ на цената за ivault (IVT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ivault (IVT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 162.47M $ 162.47M $ 162.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M Рекорд за всички времена: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Текуща цена: $ 0.01628464 $ 0.01628464 $ 0.01628464 Научете повече за цената на ivault (IVT)

Токеномика на ivault (IVT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ivault (IVT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IVT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IVT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IVT, разгледайте цената в реално време на токените IVT!

