Цената в реално време на Itty Bitty днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ITTY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ITTY в MEXC сега.Цената в реално време на Itty Bitty днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ITTY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ITTY в MEXC сега.

Повече за ITTY

ITTYценова информация

Какво представлява ITTY

Официален уебсайт на ITTY

Токеномика на ITTY

ITTY ценова прогноза

Itty Bitty Лого

Itty Bitty цена (ITTY)

Не се намира в списъка

1 ITTY към USD - цена в реално време:

$0,00012519
$0,00012519$0,00012519
+%26,901D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Itty Bitty (ITTY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:33:38 (UTC+8)

Информация за цената за Itty Bitty (ITTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,00

+%26,92

+%35,46

+%35,46

Цената в реално време за Itty Bitty (ITTY) е--. През последните 24 часа ITTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ITTY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ITTY има промяна от +%1,00 за последния час, +%26,92 за 24 часа и +%35,46 за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Itty Bitty (ITTY)

$ 125,18K
$ 125,18K$ 125,18K

--
----

$ 125,18K
$ 125,18K$ 125,18K

999,87M
999,87M 999,87M

999.874.149,376298
999.874.149,376298 999.874.149,376298

Текущата пазарна капитализация на Itty Bitty е $ 125,18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ITTY е 999,87M, като общото предлагане е 999874149.376298. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 125,18K.

История на цените за Itty Bitty (ITTY) USD

През днешния ден промяната в цената на Itty Bitty към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Itty Bitty към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Itty Bitty към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Itty Bitty към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+%26,92
30 дни$ 0+%9,48
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Itty Bitty (ITTY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Itty Bitty (USD)

Колко ще струва Itty Bitty (ITTY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Itty Bitty (ITTY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Itty Bitty.

Проверете прогнозата за цената за Itty Bitty сега!

ITTY към местни валути

Токеномика на Itty Bitty (ITTY)

Разбирането на токеномиката на Itty Bitty (ITTY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ITTY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Itty Bitty (ITTY)

Колко струва Itty Bitty (ITTY) днес?
Цената в реално време на ITTY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ITTY към USD?
Текущата цена на ITTY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Itty Bitty?
Пазарната капитализация за ITTY е $ 125,18K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ITTY?
Циркулиращото предлагане на ITTY е 999,87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ITTY?
ITTY постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ITTY?
ITTY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на ITTY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ITTY е -- USD.
Ще се повиши ли ITTY тази година?
ITTY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ITTY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:33:38 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Itty Bitty (ITTY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

