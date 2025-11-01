Информация за цената за Itty Bitty (ITTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +%1,00 Промяна на цената (1д) +%26,92 Промяна на цената (7д) +%35,46 Промяна на цената (7д) +%35,46

Цената в реално време за Itty Bitty (ITTY) е--. През последните 24 часа ITTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ITTY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ITTY има промяна от +%1,00 за последния час, +%26,92 за 24 часа и +%35,46 за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Itty Bitty (ITTY)

Пазарна капитализация $ 125,18K$ 125,18K $ 125,18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 125,18K$ 125,18K $ 125,18K Циркулиращо предлагане 999,87M 999,87M 999,87M Общо предлагане 999.874.149,376298 999.874.149,376298 999.874.149,376298

Текущата пазарна капитализация на Itty Bitty е $ 125,18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ITTY е 999,87M, като общото предлагане е 999874149.376298. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 125,18K.