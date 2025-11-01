Информация за цената за ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.78% Промяна на цената (1д) +4.95% Промяна на цената (7д) -29.97% Промяна на цената (7д) -29.97%

Цената в реално време за ItForTheBiscuit (RISK) е--. През последните 24 часа RISK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RISK е $ 0.00139508, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RISK има промяна от +0.78% за последния час, +4.95% за 24 часа и -29.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ItForTheBiscuit (RISK)

Пазарна капитализация $ 96.74K$ 96.74K $ 96.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 96.74K$ 96.74K $ 96.74K Циркулиращо предлагане 920.30M 920.30M 920.30M Общо предлагане 920,296,414.659763 920,296,414.659763 920,296,414.659763

Текущата пазарна капитализация на ItForTheBiscuit е $ 96.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RISK е 920.30M, като общото предлагане е 920296414.659763. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 96.74K.