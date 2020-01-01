Токеномика на ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Открийте ключова информация за ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ISTARAI by Virtuals (ISTAR) ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Купете ISTAR сега!

Токеномика и анализ на цената за ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.77K $ 27.77K $ 27.77K Общо предлагане: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Циркулиращо предлагане: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.77K $ 27.77K $ 27.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00071007 $ 0.00071007 $ 0.00071007 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002334 $ 0.00002334 $ 0.00002334 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Токеномика на ISTARAI by Virtuals (ISTAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ISTARAI by Virtuals (ISTAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISTAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISTAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISTAR, разгледайте цената в реално време на токените ISTAR!

Прогноза за цената за ISTAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISTAR? Нашата страница за прогноза за цената ISTAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISTAR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!