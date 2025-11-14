Токеномика на Islamic Coin (ISLM)

Открийте ключова информация за Islamic Coin (ISLM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 15:15:20 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Islamic Coin (ISLM)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Islamic Coin (ISLM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 38.32M
Общо предлагане:
$ 20.24B
Циркулиращо предлагане:
$ 2.24B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 346.86M
Рекорд за всички времена:
$ 0.303274
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.01665401
Текуща цена:
$ 0.01714038
Информация за Islamic Coin (ISLM)

Официален уебсайт:
https://islamiccoin.net/
Бяла книга:
https://islamiccoin.net/whitepaper

Токеномика на Islamic Coin (ISLM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Islamic Coin (ISLM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой ISLM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой ISLM токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISLM, разгледайте цената в реално време на токените ISLM!

Прогноза за цената за ISLM

Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISLM? Нашата страница за прогноза за цената ISLM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

