Информация за цената за Islamic Coin (ISLM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0171612 $ 0.0171612 $ 0.0171612 24-часов нисък $ 0.0175987 $ 0.0175987 $ 0.0175987 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0171612$ 0.0171612 $ 0.0171612 24-часов висок $ 0.0175987$ 0.0175987 $ 0.0175987 Рекорд за всички времена $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Най-ниска цена $ 0.0171612$ 0.0171612 $ 0.0171612 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -2.24% Промяна на цената (7д) -5.24% Промяна на цената (7д) -5.24%

Цената в реално време за Islamic Coin (ISLM) е$0.0171815. През последните 24 часа ISLM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0171612 до най-висока стойност $ 0.0175987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ISLM е $ 0.303274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0171612.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ISLM има промяна от +0.07% за последния час, -2.24% за 24 часа и -5.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Islamic Coin (ISLM)

Пазарна капитализация $ 37.88M$ 37.88M $ 37.88M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 347.78M$ 347.78M $ 347.78M Циркулиращо предлагане 2.20B 2.20B 2.20B Общо предлагане 20,241,658,714.73084 20,241,658,714.73084 20,241,658,714.73084

Текущата пазарна капитализация на Islamic Coin е $ 37.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ISLM е 2.20B, като общото предлагане е 20241658714.73084. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 347.78M.