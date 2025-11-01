БорсаDEX+
Цената в реално време на Islamic Coin днес е 0.0171815 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ISLM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ISLM в MEXC сега.

Islamic Coin цена (ISLM)

Не се намира в списъка

1 ISLM към USD - цена в реално време:

$0.01718155
-2.20%1D
-2.20%1D
mexc
USD
Islamic Coin (ISLM) Ценова графика на живо
Информация за цената за Islamic Coin (ISLM) (USD)

Цената в реално време за Islamic Coin (ISLM) е$0.0171815. През последните 24 часа ISLM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0171612 до най-висока стойност $ 0.0175987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ISLM е $ 0.303274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0171612.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ISLM има промяна от +0.07% за последния час, -2.24% за 24 часа и -5.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Islamic Coin (ISLM)

$ 37.88M
$ 37.88M$ 37.88M

--
----

$ 347.78M
$ 347.78M$ 347.78M

2.20B
2.20B 2.20B

20,241,658,714.73084
20,241,658,714.73084 20,241,658,714.73084

Текущата пазарна капитализация на Islamic Coin е $ 37.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ISLM е 2.20B, като общото предлагане е 20241658714.73084. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 347.78M.

История на цените за Islamic Coin (ISLM) USD

През днешния ден промяната в цената на Islamic Coin към USD беше $ -0.00039478638534164.
През последните 30 дни промяната в цената на Islamic Coin към USD беше $ -0.0016393109.
През последните 60 дни промяната в цената на Islamic Coin към USD беше $ -0.0026761766.
През последните 90 дни промяната в цената на Islamic Coin към USD беше $ -0.00659476657665396.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00039478638534164-2.24%
30 дни$ -0.0016393109-9.54%
60 дни$ -0.0026761766-15.57%
90 дни$ -0.00659476657665396-27.73%

Какво е Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Islamic Coin (USD)

Колко ще струва Islamic Coin (ISLM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Islamic Coin (ISLM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Islamic Coin.

Проверете прогнозата за цената за Islamic Coin сега!

ISLM към местни валути

Токеномика на Islamic Coin (ISLM)

Разбирането на токеномиката на Islamic Coin (ISLM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ISLM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Islamic Coin (ISLM)

Колко струва Islamic Coin (ISLM) днес?
Цената в реално време на ISLM в USD е 0.0171815 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ISLM към USD?
Текущата цена на ISLM към USD е $ 0.0171815. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Islamic Coin?
Пазарната капитализация за ISLM е $ 37.88M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ISLM?
Циркулиращото предлагане на ISLM е 2.20B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ISLM?
ISLM постигна ATH цена от 0.303274 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ISLM?
ISLM достигна ATL цена от 0.0171612 USD.
Какъв е обемът на търговията на ISLM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ISLM е -- USD.
Ще се повиши ли ISLM тази година?
ISLM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ISLM за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Islamic Coin (ISLM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

