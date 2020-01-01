Токеномика на Ishi Go (ISHI) Открийте ключова информация за Ishi Go (ISHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ishi Go (ISHI) $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. Официален уебсайт: https://shibainusfather.meme/ Бяла книга: https://shibainusfather.meme/ Купете ISHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Ishi Go (ISHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ishi Go (ISHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.14K $ 42.14K $ 42.14K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.14K $ 42.14K $ 42.14K Рекорд за всички времена: $ 0.00194537 $ 0.00194537 $ 0.00194537 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ishi Go (ISHI)

Токеномика на Ishi Go (ISHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ishi Go (ISHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISHI, разгледайте цената в реално време на токените ISHI!

Прогноза за цената за ISHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISHI? Нашата страница за прогноза за цената ISHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISHI сега!

