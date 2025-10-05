Информация за цената за Ishi Go (ISHI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) -1.14% Промяна на цената (7д) +78.03% Промяна на цената (7д) +78.03%

Цената в реално време за Ishi Go (ISHI) е--. През последните 24 часа ISHI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ISHI е $ 0.00194537, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ISHI има промяна от -0.48% за последния час, -1.14% за 24 часа и +78.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ishi Go (ISHI)

Пазарна капитализация $ 55.07K$ 55.07K $ 55.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 55.07K$ 55.07K $ 55.07K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ishi Go е $ 55.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ISHI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 55.07K.