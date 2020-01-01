Токеномика на Ironclad USD (IUSD) Открийте ключова информация за Ironclad USD (IUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ironclad USD (IUSD) Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Официален уебсайт: https://www.ironclad.finance/ Бяла книга: https://docs.ironclad.finance/ Купете IUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Ironclad USD (IUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ironclad USD (IUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.07K $ 28.07K $ 28.07K Общо предлагане: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K Циркулиращо предлагане: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.07K $ 28.07K $ 28.07K Рекорд за всички времена: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.072435 $ 0.072435 $ 0.072435 Текуща цена: $ 0.075104 $ 0.075104 $ 0.075104 Научете повече за цената на Ironclad USD (IUSD)

Токеномика на Ironclad USD (IUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ironclad USD (IUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IUSD, разгледайте цената в реално време на токените IUSD!

Прогноза за цената за IUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме IUSD? Нашата страница за прогноза за цената IUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IUSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!