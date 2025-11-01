Информация за цената за IPPY (IPPY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00057335 $ 0.00057335 $ 0.00057335 24-часов нисък $ 0.0006052 $ 0.0006052 $ 0.0006052 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00057335$ 0.00057335 $ 0.00057335 24-часов висок $ 0.0006052$ 0.0006052 $ 0.0006052 Рекорд за всички времена $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 Най-ниска цена $ 0.00010939$ 0.00010939 $ 0.00010939 Промяна на цената (1ч) +1.52% Промяна на цената (1д) +3.10% Промяна на цената (7д) -15.67% Промяна на цената (7д) -15.67%

Цената в реално време за IPPY (IPPY) е$0.00059204. През последните 24 часа IPPY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00057335 до най-висока стойност $ 0.0006052, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IPPY е $ 0.00602956, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010939.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IPPY има промяна от +1.52% за последния час, +3.10% за 24 часа и -15.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за IPPY (IPPY)

Пазарна капитализация $ 587.20K$ 587.20K $ 587.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 587.20K$ 587.20K $ 587.20K Циркулиращо предлагане 991.81M 991.81M 991.81M Общо предлагане 991,809,934.9023957 991,809,934.9023957 991,809,934.9023957

Текущата пазарна капитализация на IPPY е $ 587.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IPPY е 991.81M, като общото предлагане е 991809934.9023957. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 587.20K.