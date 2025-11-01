Информация за цената за IoTAI (IOTAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00902164, 24-часов висок $ 0.0104761. Рекорд за всички времена $ 0.04887246. Най-ниска цена $ 0.00293688. Промяна на цената (1ч) +0.98%, Промяна на цената (1д) +7.34%, Промяна на цената (7д) -3.71%.

Цената в реално време за IoTAI (IOTAI) е$0.00977914. През последните 24 часа IOTAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00902164 до най-висока стойност $ 0.0104761, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IOTAI е $ 0.04887246, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00293688.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IOTAI има промяна от +0.98% за последния час, +7.34% за 24 часа и -3.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за IoTAI (IOTAI)

Пазарна капитализация $ 978.42K, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 978.42K, Циркулиращо предлагане 100.00M, Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на IoTAI е $ 978.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IOTAI е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 978.42K.