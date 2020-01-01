Токеномика на Iota Velocimeter (IVM) Открийте ключова информация за Iota Velocimeter (IVM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Iota Velocimeter (IVM) This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel... Официален уебсайт: https://v4.velocimeter.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Iota Velocimeter (IVM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Iota Velocimeter (IVM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.31K $ 48.31K $ 48.31K Рекорд за всички времена: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.161395 $ 0.161395 $ 0.161395 Текуща цена: $ 0.19322 $ 0.19322 $ 0.19322 Научете повече за цената на Iota Velocimeter (IVM)

Токеномика на Iota Velocimeter (IVM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Iota Velocimeter (IVM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IVM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IVM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IVM, разгледайте цената в реално време на токените IVM!

