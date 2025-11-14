Токеномика на iOQ Wallet (IOQ WALLET) Открийте ключова информация за iOQ Wallet (IOQ WALLET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iOQ Wallet (IOQ WALLET) Официален уебсайт: https://ioq.app/

Токеномика на iOQ Wallet (IOQ WALLET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iOQ Wallet (IOQ WALLET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IOQ WALLET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IOQ WALLET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IOQ WALLET, разгледайте цената в реално време на токените IOQ WALLET!

Прогноза за цената за IOQ WALLET Искате ли да знаете какъв път може да поеме IOQ WALLET? Нашата страница за прогноза за цената IOQ WALLET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IOQ WALLET сега!

