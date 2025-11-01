Информация за цената за iOQ Wallet (IOQ WALLET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00085533 24-часов нисък $ 0.00090596 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00239233 Най-ниска цена $ 0.00047586 Промяна на цената (1ч) +0.19% Промяна на цената (1д) +4.35% Промяна на цената (7д) -6.17%

Цената в реално време за iOQ Wallet (IOQ WALLET) е$0.0008982. През последните 24 часа IOQ WALLET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00085533 до най-висока стойност $ 0.00090596, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IOQ WALLET е $ 0.00239233, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00047586.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IOQ WALLET има промяна от +0.19% за последния час, +4.35% за 24 часа и -6.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Пазарна капитализация $ 889.05K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 889.05K Циркулиращо предлагане 989.82M Общо предлагане 989,816,391.5140394

Текущата пазарна капитализация на iOQ Wallet е $ 889.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IOQ WALLET е 989.82M, като общото предлагане е 989816391.5140394. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 889.05K.