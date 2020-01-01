Токеномика на IOI Token (IOI) Открийте ключова информация за IOI Token (IOI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IOI Token (IOI) IOI Token is revolutionizing the gaming world by incorporating the latest in blockchain technology. This token is designed to enhance gaming experiences, offering players unique rewards and opportunities. Participants can earn IOI Tokens by engaging in various gaming activities, reaching milestones, and showcasing their skills. These tokens can be used within the gaming ecosystem for exclusive access to in-game items, unlocking new levels, or trading in the marketplace. Emphasizing the integration of NFTs, IOI Token allows gamers to acquire, trade, and collect unique digital assets. These NFTs represent rare and valuable in-game items, enriching the gaming experience with a sense of ownership and exclusivity. Initially focused on Trade Race Manager racing games, IOI Token has expanded its scope to include a broader range of casual games. These new offerings, developed using Unreal Engine 5, include engaging and entertaining mobile games. IOI Token also offers staking options with attractive APY. Through staking, users can earn returns on their investment, further motivating their participation in the gaming ecosystem and attracting more traders to the market. Moreover, IOI Token holders have the opportunity to play a role in its governance. Token holders can participate in DAO voting, allowing them to share their views and influence key decisions in the gaming world. This involvement not only lets them benefit from the token's value appreciation but also empowers them to shape the future of gaming. Официален уебсайт: https://traderacemanager.com/ Бяла книга: https://traderacemanager.com/assets/docs/trm2-whitepaper.pdf Купете IOI сега!

Токеномика и анализ на цената за IOI Token (IOI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IOI Token (IOI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 37.50M $ 37.50M $ 37.50M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.88K $ 24.88K $ 24.88K Рекорд за всички времена: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00066352 $ 0.00066352 $ 0.00066352 Научете повече за цената на IOI Token (IOI)

Токеномика на IOI Token (IOI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IOI Token (IOI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IOI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IOI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IOI, разгледайте цената в реално време на токените IOI!

Прогноза за цената за IOI Искате ли да знаете какъв път може да поеме IOI? Нашата страница за прогноза за цената IOI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IOI сега!

