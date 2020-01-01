Токеномика на INVIFY AI (INVIFY) Открийте ключова информация за INVIFY AI (INVIFY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за INVIFY AI (INVIFY) Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Официален уебсайт: https://invify.ai Бяла книга: https://invify.ai/whitepaper.html Купете INVIFY сега!

Токеномика и анализ на цената за INVIFY AI (INVIFY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INVIFY AI (INVIFY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K Общо предлагане: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Циркулиращо предлагане: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на INVIFY AI (INVIFY)

Токеномика на INVIFY AI (INVIFY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INVIFY AI (INVIFY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INVIFY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INVIFY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INVIFY, разгледайте цената в реално време на токените INVIFY!

