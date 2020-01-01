Токеномика на Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV)
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volatility built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality pioneered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading.
The Inverse Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the inverse of the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Разбирането на токеномиката на Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой IETHV токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой IETHV токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на IETHV, разгледайте цената в реално време на токените IETHV!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.