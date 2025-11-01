Информация за цената за Invariant (INVT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00103738 $ 0.00103738 $ 0.00103738 24-часов нисък $ 0.00108254 $ 0.00108254 $ 0.00108254 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00103738$ 0.00103738 $ 0.00103738 24-часов висок $ 0.00108254$ 0.00108254 $ 0.00108254 Рекорд за всички времена $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Най-ниска цена $ 0.00084935$ 0.00084935 $ 0.00084935 Промяна на цената (1ч) +2.53% Промяна на цената (1д) +1.97% Промяна на цената (7д) +2.25% Промяна на цената (7д) +2.25%

Цената в реално време за Invariant (INVT) е$0.00108189. През последните 24 часа INVT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00103738 до най-висока стойност $ 0.00108254, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INVT е $ 0.00238396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00084935.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INVT има промяна от +2.53% за последния час, +1.97% за 24 часа и +2.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Invariant (INVT)

Пазарна капитализация $ 41.26K$ 41.26K $ 41.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 187.72K$ 187.72K $ 187.72K Циркулиращо предлагане 39.56M 39.56M 39.56M Общо предлагане 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Invariant е $ 41.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INVT е 39.56M, като общото предлагане е 180000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 187.72K.