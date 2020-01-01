Токеномика на Inuko Finance (INUKO) Открийте ключова информация за Inuko Finance (INUKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inuko Finance (INUKO) Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction. Официален уебсайт: https://www.inuko.finance Купете INUKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Inuko Finance (INUKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inuko Finance (INUKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Общо предлагане: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Циркулиращо предлагане: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Рекорд за всички времена: $ 0.550696 $ 0.550696 $ 0.550696 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01559886 $ 0.01559886 $ 0.01559886 Текуща цена: $ 0.01587644 $ 0.01587644 $ 0.01587644 Научете повече за цената на Inuko Finance (INUKO)

Токеномика на Inuko Finance (INUKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inuko Finance (INUKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INUKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INUKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INUKO, разгледайте цената в реално време на токените INUKO!

Прогноза за цената за INUKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме INUKO? Нашата страница за прогноза за цената INUKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INUKO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!