Информация за цената за Inuki (INUKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24-часов нисък $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 24-часов висок $ 0.0000086$ 0.0000086 $ 0.0000086 Рекорд за всички времена $ 0.00054752$ 0.00054752 $ 0.00054752 Най-ниска цена $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +1.73% Промяна на цената (7д) -3.05% Промяна на цената (7д) -3.05%

Цената в реално време за Inuki (INUKI) е$0.00000858. През последните 24 часа INUKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000843 до най-висока стойност $ 0.0000086, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INUKI е $ 0.00054752, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000794.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INUKI има промяна от -0.01% за последния час, +1.73% за 24 часа и -3.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Inuki (INUKI)

Пазарна капитализация $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Циркулиращо предлагане 999.78M 999.78M 999.78M Общо предлагане 999,776,937.543792 999,776,937.543792 999,776,937.543792

Текущата пазарна капитализация на Inuki е $ 8.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INUKI е 999.78M, като общото предлагане е 999776937.543792. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.58K.