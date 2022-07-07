Токеномика на Inu Inu (INUINU) Открийте ключова информация за Inu Inu (INUINU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inu Inu (INUINU) Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum. Официален уебсайт: https://inuinu.io Купете INUINU сега!

Токеномика и анализ на цената за Inu Inu (INUINU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inu Inu (INUINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 425.02K $ 425.02K $ 425.02K Общо предлагане: $ 465.00T $ 465.00T $ 465.00T Циркулиращо предлагане: $ 465.00T $ 465.00T $ 465.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 425.02K $ 425.02K $ 425.02K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Inu Inu (INUINU)

Токеномика на Inu Inu (INUINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inu Inu (INUINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INUINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INUINU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INUINU, разгледайте цената в реално време на токените INUINU!

Прогноза за цената за INUINU Искате ли да знаете какъв път може да поеме INUINU? Нашата страница за прогноза за цената INUINU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INUINU сега!

