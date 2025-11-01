Информация за цената за Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.54% Промяна на цената (7д) -0.92% Промяна на цената (7д) -0.92%

Цената в реално време за Introvert Coin (INTROVERT) е--. През последните 24 часа INTROVERT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INTROVERT е $ 0.00183675, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INTROVERT има промяна от -- за последния час, +1.54% за 24 часа и -0.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Introvert Coin (INTROVERT)

Пазарна капитализация $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Циркулиращо предлагане 999.42M 999.42M 999.42M Общо предлагане 999,421,039.390059 999,421,039.390059 999,421,039.390059

Текущата пазарна капитализация на Introvert Coin е $ 7.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INTROVERT е 999.42M, като общото предлагане е 999421039.390059. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.45K.