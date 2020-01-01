Токеномика на Internosaur ($INTERN) Открийте ключова информация за Internosaur ($INTERN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Internosaur ($INTERN) The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Официален уебсайт: https://internosaur.com/ Бяла книга: https://internosaur.com/ Купете $INTERN сега!

Токеномика и анализ на цената за Internosaur ($INTERN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Internosaur ($INTERN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.55K $ 128.55K $ 128.55K Общо предлагане: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Циркулиращо предлагане: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 128.55K $ 128.55K $ 128.55K Рекорд за всички времена: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013946 $ 0.00013946 $ 0.00013946 Научете повече за цената на Internosaur ($INTERN)

Токеномика на Internosaur ($INTERN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Internosaur ($INTERN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $INTERN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $INTERN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $INTERN, разгледайте цената в реално време на токените $INTERN!

