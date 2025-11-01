Информация за цената за Internet2 Fund (BETANET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0,00000858 $ 0,00000858 $ 0,00000858 24-часов нисък $ 0,00000957 $ 0,00000957 $ 0,00000957 24-часов висок 24-часов нисък $ 0,00000858$ 0,00000858 $ 0,00000858 24-часов висок $ 0,00000957$ 0,00000957 $ 0,00000957 Рекорд за всички времена $ 0,0001301$ 0,0001301 $ 0,0001301 Най-ниска цена $ 0,00000627$ 0,00000627 $ 0,00000627 Промяна на цената (1ч) -0,39% Промяна на цената (1д) -7,27% Промяна на цената (7д) -28,52% Промяна на цената (7д) -28,52%

Цената в реално време за Internet2 Fund (BETANET) е$0,00000868. През последните 24 часа BETANET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0,00000858 до най-висока стойност $ 0,00000957, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BETANET е $ 0,0001301, а най-ниската цена за всички времена е $ 0,00000627.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BETANET има промяна от -0,39% за последния час, -7,27% за 24 часа и -28,52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Internet2 Fund (BETANET)

Пазарна капитализация $ 8,67K$ 8,67K $ 8,67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8,67K$ 8,67K $ 8,67K Циркулиращо предлагане 999,12M 999,12M 999,12M Общо предлагане 999 122 543,8437691 999 122 543,8437691 999 122 543,8437691

Текущата пазарна капитализация на Internet2 Fund е $ 8,67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BETANET е 999,12M, като общото предлагане е 999122543.8437691. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8,67K.