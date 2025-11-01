БорсаDEX+
Цената в реално време на Internet2 Fund днес е 0,00000868 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BETANET към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BETANET в MEXC сега.Цената в реално време на Internet2 Fund днес е 0,00000868 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BETANET към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BETANET в MEXC сега.

Повече за BETANET

BETANETценова информация

Какво представлява BETANET

Официален уебсайт на BETANET

Токеномика на BETANET

BETANET ценова прогноза

Internet2 Fund Лого

Internet2 Fund цена (BETANET)

Не се намира в списъка

1 BETANET към USD - цена в реално време:

--
----
-7,20%1D
USD
Internet2 Fund (BETANET) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:19:51 (UTC+8)

Информация за цената за Internet2 Fund (BETANET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0,00000858
$ 0,00000858$ 0,00000858
24-часов нисък
$ 0,00000957
$ 0,00000957$ 0,00000957
24-часов висок

$ 0,00000858
$ 0,00000858$ 0,00000858

$ 0,00000957
$ 0,00000957$ 0,00000957

$ 0,0001301
$ 0,0001301$ 0,0001301

$ 0,00000627
$ 0,00000627$ 0,00000627

-0,39%

-7,27%

-28,52%

-28,52%

Цената в реално време за Internet2 Fund (BETANET) е$0,00000868. През последните 24 часа BETANET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0,00000858 до най-висока стойност $ 0,00000957, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BETANET е $ 0,0001301, а най-ниската цена за всички времена е $ 0,00000627.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BETANET има промяна от -0,39% за последния час, -7,27% за 24 часа и -28,52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Internet2 Fund (BETANET)

$ 8,67K
$ 8,67K$ 8,67K

--
----

$ 8,67K
$ 8,67K$ 8,67K

999,12M
999,12M 999,12M

999 122 543,8437691
999 122 543,8437691 999 122 543,8437691

Текущата пазарна капитализация на Internet2 Fund е $ 8,67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BETANET е 999,12M, като общото предлагане е 999122543.8437691. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8,67K.

История на цените за Internet2 Fund (BETANET) USD

През днешния ден промяната в цената на Internet2 Fund към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Internet2 Fund към USD беше $ -0,0000028186.
През последните 60 дни промяната в цената на Internet2 Fund към USD беше $ +0,0000014125.
През последните 90 дни промяната в цената на Internet2 Fund към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-7,27%
30 дни$ -0,0000028186-32,47%
60 дни$ +0,0000014125+16,27%
90 дни$ 0--

Какво е Internet2 Fund (BETANET)

Fund the internet2

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Internet2 Fund (BETANET) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Internet2 Fund (USD)

Колко ще струва Internet2 Fund (BETANET) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Internet2 Fund (BETANET) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Internet2 Fund.

Проверете прогнозата за цената за Internet2 Fund сега!

BETANET към местни валути

Токеномика на Internet2 Fund (BETANET)

Разбирането на токеномиката на Internet2 Fund (BETANET) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BETANET сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Internet2 Fund (BETANET)

Колко струва Internet2 Fund (BETANET) днес?
Цената в реално време на BETANET в USD е 0,00000868 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BETANET към USD?
Текущата цена на BETANET към USD е $ 0,00000868. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Internet2 Fund?
Пазарната капитализация за BETANET е $ 8,67K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BETANET?
Циркулиращото предлагане на BETANET е 999,12M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BETANET?
BETANET постигна ATH цена от 0,0001301 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BETANET?
BETANET достигна ATL цена от 0,00000627 USD.
Какъв е обемът на търговията на BETANET?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BETANET е -- USD.
Ще се повиши ли BETANET тази година?
BETANET може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BETANET за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:19:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Internet2 Fund (BETANET)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

