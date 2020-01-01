Токеномика на International Stable Currency (ISC) Открийте ключова информация за International Stable Currency (ISC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за International Stable Currency (ISC) What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Официален уебсайт: https://isc.money Бяла книга: https://wp.isc.money/ Купете ISC сега!

Токеномика и анализ на цената за International Stable Currency (ISC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за International Stable Currency (ISC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Общо предлагане: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Циркулиращо предлагане: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Рекорд за всички времена: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Текуща цена: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 Научете повече за цената на International Stable Currency (ISC)

Токеномика на International Stable Currency (ISC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на International Stable Currency (ISC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISC, разгледайте цената в реално време на токените ISC!

