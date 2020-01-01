Токеномика на International Meme Fund (IMF) Открийте ключова информация за International Meme Fund (IMF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Официален уебсайт: https://imf.bz Бяла книга: https://docs.imf.bz Купете IMF сега!

Токеномика и анализ на цената за International Meme Fund (IMF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за International Meme Fund (IMF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.73M $ 10.73M $ 10.73M Общо предлагане: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Циркулиращо предлагане: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.10M $ 11.10M $ 11.10M Рекорд за всички времена: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Текуща цена: $ 0.336327 $ 0.336327 $ 0.336327 Научете повече за цената на International Meme Fund (IMF)

Токеномика на International Meme Fund (IMF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на International Meme Fund (IMF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMF, разгледайте цената в реално време на токените IMF!

Прогноза за цената за IMF Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMF? Нашата страница за прогноза за цената IMF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMF сега!

