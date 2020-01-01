Токеномика на International Klein Blue (IKB) Открийте ключова информация за International Klein Blue (IKB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за International Klein Blue (IKB) IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums. Официален уебсайт: https://ikb-token.co/ Купете IKB сега!

Токеномика и анализ на цената за International Klein Blue (IKB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за International Klein Blue (IKB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 182.57K $ 182.57K $ 182.57K Общо предлагане: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M Циркулиращо предлагане: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 182.57K $ 182.57K $ 182.57K Рекорд за всички времена: $ 0.0003445 $ 0.0003445 $ 0.0003445 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002124 $ 0.00002124 $ 0.00002124 Текуща цена: $ 0.00022138 $ 0.00022138 $ 0.00022138 Научете повече за цената на International Klein Blue (IKB)

Токеномика на International Klein Blue (IKB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на International Klein Blue (IKB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IKB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IKB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IKB, разгледайте цената в реално време на токените IKB!

Прогноза за цената за IKB Искате ли да знаете какъв път може да поеме IKB? Нашата страница за прогноза за цената IKB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IKB сега!

