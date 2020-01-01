Токеномика на Intern (INTERN) Открийте ключова информация за Intern (INTERN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Intern (INTERN) $INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community. Официален уебсайт: https://fomo.fund/home Купете INTERN сега!

Токеномика и анализ на цената за Intern (INTERN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Intern (INTERN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.45K $ 37.45K $ 37.45K Общо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Циркулиращо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.45K $ 37.45K $ 37.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00388484 $ 0.00388484 $ 0.00388484 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000321 $ 0.0000321 $ 0.0000321 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Intern (INTERN)

Токеномика на Intern (INTERN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Intern (INTERN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INTERN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INTERN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INTERN, разгледайте цената в реално време на токените INTERN!

Прогноза за цената за INTERN Искате ли да знаете какъв път може да поеме INTERN? Нашата страница за прогноза за цената INTERN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INTERN сега!

