Информация за цената за Interactively ($IXLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001566 $ 0.00001566 $ 0.00001566 24-часов нисък $ 0.00001604 $ 0.00001604 $ 0.00001604 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001566$ 0.00001566 $ 0.00001566 24-часов висок $ 0.00001604$ 0.00001604 $ 0.00001604 Рекорд за всички времена $ 0.00007167$ 0.00007167 $ 0.00007167 Най-ниска цена $ 0.00001546$ 0.00001546 $ 0.00001546 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.20% Промяна на цената (7д) -6.58% Промяна на цената (7д) -6.58%

Цената в реално време за Interactively ($IXLY) е$0.00001585. През последните 24 часа $IXLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001566 до най-висока стойност $ 0.00001604, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $IXLY е $ 0.00007167, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001546.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $IXLY има промяна от -- за последния час, +1.20% за 24 часа и -6.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Interactively ($IXLY)

Пазарна капитализация $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Циркулиращо предлагане 998.72M 998.72M 998.72M Общо предлагане 998,715,990.3995569 998,715,990.3995569 998,715,990.3995569

Текущата пазарна капитализация на Interactively е $ 15.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $IXLY е 998.72M, като общото предлагане е 998715990.3995569. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.83K.