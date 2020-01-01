Токеномика на intellika AI (INTAI) Открийте ключова информация за intellika AI (INTAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за intellika AI (INTAI) intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth. Официален уебсайт: https://intellika-ai.com/ Купете INTAI сега!

Токеномика и анализ на цената за intellika AI (INTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за intellika AI (INTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.01K $ 18.01K $ 18.01K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.01K $ 18.01K $ 18.01K Рекорд за всички времена: $ 0.00244052 $ 0.00244052 $ 0.00244052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001605 $ 0.00001605 $ 0.00001605 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на intellika AI (INTAI)

Токеномика на intellika AI (INTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на intellika AI (INTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INTAI, разгледайте цената в реално време на токените INTAI!

