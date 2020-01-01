Токеномика на Integritee (TEER) Открийте ключова информация за Integritee (TEER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Integritee (TEER) What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Официален уебсайт: https://integritee.network/ Бяла книга: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf Купете TEER сега!

Токеномика и анализ на цената за Integritee (TEER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Integritee (TEER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 627.51K $ 627.51K $ 627.51K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Рекорд за всички времена: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.124479 $ 0.124479 $ 0.124479 Текуща цена: $ 0.157748 $ 0.157748 $ 0.157748 Научете повече за цената на Integritee (TEER)

Токеномика на Integritee (TEER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Integritee (TEER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TEER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TEER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TEER, разгледайте цената в реално време на токените TEER!

