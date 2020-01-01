Токеномика на INT OS (INTOS) Открийте ключова информация за INT OS (INTOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Официален уебсайт: https://intos.ai/

Токеномика и анализ на цената за INT OS (INTOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INT OS (INTOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 831.07K $ 831.07K $ 831.07K Общо предлагане: $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Циркулиращо предлагане: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Рекорд за всички времена: $ 0.01628669 $ 0.01628669 $ 0.01628669 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029675 $ 0.00029675 $ 0.00029675 Научете повече за цената на INT OS (INTOS)

Токеномика на INT OS (INTOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INT OS (INTOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INTOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INTOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INTOS, разгледайте цената в реално време на токените INTOS!

