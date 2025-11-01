Информация за цената за InsurAce (INSUR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.94% Промяна на цената (7д) +0.94%

Цената в реално време за InsurAce (INSUR) е$0.00225769. През последните 24 часа INSUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INSUR е $ 15.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INSUR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за InsurAce (INSUR)

Пазарна капитализация $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Циркулиращо предлагане 68.89M 68.89M 68.89M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на InsurAce е $ 155.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INSUR е 68.89M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 225.77K.