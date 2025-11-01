Информация за цената за Inspira (INSPI) (USD)

Цената в реално време за Inspira (INSPI) е--. През последните 24 часа INSPI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INSPI е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INSPI има промяна от +0.41% за последния час, +0.23% за 24 часа и -3.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Inspira (INSPI)

Текущата пазарна капитализация на Inspira е $ 12.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INSPI е 456.90M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.88K.