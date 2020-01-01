Токеномика на INSORA AI ($INSORA) Открийте ключова информация за INSORA AI ($INSORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за INSORA AI ($INSORA) INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. Официален уебсайт: https://insora.ai Бяла книга: https://docs.insora.ai Купете $INSORA сега!

Токеномика и анализ на цената за INSORA AI ($INSORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INSORA AI ($INSORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.42K $ 35.42K $ 35.42K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.42K $ 35.42K $ 35.42K Рекорд за всички времена: $ 0.00309133 $ 0.00309133 $ 0.00309133 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005231 $ 0.00005231 $ 0.00005231 Текуща цена: $ 0.00035468 $ 0.00035468 $ 0.00035468 Научете повече за цената на INSORA AI ($INSORA)

Токеномика на INSORA AI ($INSORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INSORA AI ($INSORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $INSORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $INSORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $INSORA, разгледайте цената в реално време на токените $INSORA!

