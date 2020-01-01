Токеномика на Inscribe (INS) Открийте ключова информация за Inscribe (INS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inscribe (INS) Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Официален уебсайт: https://inscribe.app/ Бяла книга: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Купете INS сега!

Токеномика и анализ на цената за Inscribe (INS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inscribe (INS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 202.03K $ 202.03K $ 202.03K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 922.06K $ 922.06K $ 922.06K Рекорд за всички времена: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Текуща цена: $ 0.00921746 $ 0.00921746 $ 0.00921746 Научете повече за цената на Inscribe (INS)

Токеномика на Inscribe (INS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inscribe (INS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INS, разгледайте цената в реално време на токените INS!

