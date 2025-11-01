Информация за цената за Innovosens (ISENS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00028698 $ 0.00028698 $ 0.00028698 24-часов нисък $ 0.00040836 $ 0.00040836 $ 0.00040836 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00028698$ 0.00028698 $ 0.00028698 24-часов висок $ 0.00040836$ 0.00040836 $ 0.00040836 Рекорд за всички времена $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Най-ниска цена $ 0.00005162$ 0.00005162 $ 0.00005162 Промяна на цената (1ч) +1.37% Промяна на цената (1д) +11.42% Промяна на цената (7д) +124.08% Промяна на цената (7д) +124.08%

Цената в реално време за Innovosens (ISENS) е$0.00035331. През последните 24 часа ISENS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00028698 до най-висока стойност $ 0.00040836, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ISENS е $ 0.00147605, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005162.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ISENS има промяна от +1.37% за последния час, +11.42% за 24 часа и +124.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Innovosens (ISENS)

Пазарна капитализация $ 349.93K$ 349.93K $ 349.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 349.93K$ 349.93K $ 349.93K Циркулиращо предлагане 990.43M 990.43M 990.43M Общо предлагане 990,427,773.9459821 990,427,773.9459821 990,427,773.9459821

Текущата пазарна капитализация на Innovosens е $ 349.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ISENS е 990.43M, като общото предлагане е 990427773.9459821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 349.93K.