Токеномика на INN (BLOCK INN) Открийте ключова информация за INN (BLOCK INN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за INN (BLOCK INN) Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Официален уебсайт: https://blockinn.estate/ Бяла книга: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Купете BLOCK INN сега!

Токеномика и анализ на цената за INN (BLOCK INN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INN (BLOCK INN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.40K $ 89.40K $ 89.40K Общо предлагане: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Циркулиращо предлагане: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.40K $ 89.40K $ 89.40K Рекорд за всички времена: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00070922 $ 0.00070922 $ 0.00070922 Текуща цена: $ 0.00081273 $ 0.00081273 $ 0.00081273 Научете повече за цената на INN (BLOCK INN)

Токеномика на INN (BLOCK INN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INN (BLOCK INN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLOCK INN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLOCK INN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOCK INN, разгледайте цената в реално време на токените BLOCK INN!

Прогноза за цената за BLOCK INN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLOCK INN? Нашата страница за прогноза за цената BLOCK INN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLOCK INN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!