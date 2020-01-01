Токеномика на Ink (INK) Открийте ключова информация за Ink (INK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ink (INK) Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain. Официален уебсайт: https://ink.one/

Токеномика и анализ на цената за Ink (INK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ink (INK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 320.27K $ 320.27K $ 320.27K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 463.91M $ 463.91M $ 463.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 690.37K $ 690.37K $ 690.37K Рекорд за всички времена: $ 0.94183 $ 0.94183 $ 0.94183 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00069037 $ 0.00069037 $ 0.00069037 Научете повече за цената на Ink (INK)

Токеномика на Ink (INK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ink (INK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INK, разгледайте цената в реално време на токените INK!

