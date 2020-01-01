Токеномика на Ink Finance (QUILL) Открийте ключова информация за Ink Finance (QUILL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ink Finance (QUILL) Ink Finance is a one-stop financial management toolset that empowers DAOs with governance economy, asset or credit financing, investment management, and fiscal control, integrated via a plug-and-play framework. It aims to establish a gold standard for DAO financial management that can reshape financial organizations of the Web3 era. Официален уебсайт: https://inkfinance.xyz

Токеномика и анализ на цената за Ink Finance (QUILL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ink Finance (QUILL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 360.07K $ 360.07K $ 360.07K Рекорд за всички времена: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00310261 $ 0.00310261 $ 0.00310261 Текуща цена: $ 0.00360076 $ 0.00360076 $ 0.00360076

Токеномика на Ink Finance (QUILL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ink Finance (QUILL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUILL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUILL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUILL, разгледайте цената в реално време на токените QUILL!

Прогноза за цената за QUILL Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUILL? Нашата страница за прогноза за цената QUILL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

