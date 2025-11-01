Информация за цената за infraX (INFRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.553443 $ 0.553443 $ 0.553443 24-часов нисък $ 0.593576 $ 0.593576 $ 0.593576 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.553443$ 0.553443 $ 0.553443 24-часов висок $ 0.593576$ 0.593576 $ 0.593576 Рекорд за всички времена $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Най-ниска цена $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Промяна на цената (1ч) +2.19% Промяна на цената (1д) -0.94% Промяна на цената (7д) -0.78% Промяна на цената (7д) -0.78%

Цената в реално време за infraX (INFRA) е$0.56732. През последните 24 часа INFRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.553443 до най-висока стойност $ 0.593576, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INFRA е $ 45.71, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.327661.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INFRA има промяна от +2.19% за последния час, -0.94% за 24 часа и -0.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за infraX (INFRA)

Пазарна капитализация $ 565.86K$ 565.86K $ 565.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 565.86K$ 565.86K $ 565.86K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на infraX е $ 565.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INFRA е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 565.86K.